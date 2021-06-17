الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أصحاب عقار مخالف بالمحلة يحتجزون نائب رئيس حى ثان

إزالة شدة خشبية لطابق
إزالة شدة خشبية لطابق مخالف

احتجز أصحاب عقار نائب رئيس حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أثناء تنفيذ قرار إزالة شدة خشبية لطابق مخالف.

وأغلق أصحاب العقار البوابة الحديدية بالسلاسل ومنعوا نائب رئيس الحي من الخروج، واستغاث بالأجهزة الأمنية وتم إطلاق سراحه.

وأخطر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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