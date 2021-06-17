أصحاب عقار مخالف بالمحلة يحتجزون نائب رئيس حى ثان
احتجز أصحاب عقار نائب رئيس حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أثناء تنفيذ قرار إزالة شدة خشبية لطابق مخالف.
وأغلق أصحاب العقار البوابة الحديدية بالسلاسل ومنعوا نائب رئيس الحي من الخروج، واستغاث بالأجهزة الأمنية وتم إطلاق سراحه.
وأخطر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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