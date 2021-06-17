«تعليم الجيزة» تعلن بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية

أكد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه اليوم الخميس، بدء تلقي قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية.

وشدد الجيار، على أن تلقى طلبات التظلمات عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة.

كان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أحمد زكريا مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طلاب وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالبا وطالبة، حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 96.67% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالإضافة الى نتيجة القسم المهني بنسبه نجاح 85.23% .

وأكد "الجيار" أن إجمالي الطلاب الحاصلين علي الدرجات النهائية بلغ عددهم 292 طالبا وطالبة من المدارس العربي 80 طالبا والخاص لغات 31 طالبا والرسمي 154 والرسمي لغات 27 طالبا وطالبة .

ونسب الترتيب بالإدارات في المقدمة إدارة الوراق بنسبة 91.60% وإدارة جنوب بنسبة 90.21% والشيخ زايد بنسبة 89.69 % .

وكانت قد شهدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الجيزة أزمة متصاعدة صباح اليوم، نتيجة عجز العشرات من أولياء الأمور والطلاب في معرفة نتائجهم بسبب تكرار سقوط الصفحة موقع المديرية علي صفحات التواصل الاجتماعي.

كشفت مصادر بالمديرية، عن عدم الاستعداد الكافي من جانب مديرية الجيزة لتجهيز موقعها الرسمي ادي إلي اشتعال الازمة.

وجه مجدي الجيار القائم بأعمال مدير مديرية التعليم في محافظة الجيزة، تعليمات مشددة بفتح المدارس الإعدادية في جميع الإدارات النتيجة و تسليمها نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية لتسليمها للطلاب بدون مقابل في محاولة لتخفيف الضغط عن أولياء الأمور و تعريفهم بالنتيجة.