الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم الجيزة» تعلن بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية

طلاب الاعدادية
طلاب الاعدادية

أكد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه اليوم الخميس، بدء تلقي قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية.

وشدد الجيار، على أن تلقى طلبات التظلمات عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة.

كان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أحمد زكريا مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طلاب وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالبا وطالبة، حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح. 

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 96.67% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالإضافة الى نتيجة القسم المهني بنسبه نجاح 85.23% .

وأكد "الجيار" أن إجمالي الطلاب الحاصلين علي الدرجات النهائية بلغ عددهم 292 طالبا وطالبة من المدارس العربي 80 طالبا والخاص لغات 31 طالبا والرسمي 154 والرسمي لغات 27 طالبا وطالبة .

ونسب الترتيب بالإدارات في المقدمة إدارة الوراق بنسبة 91.60% وإدارة جنوب بنسبة 90.21% والشيخ زايد بنسبة 89.69 % .

وكانت قد شهدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الجيزة أزمة متصاعدة صباح اليوم، نتيجة عجز العشرات من أولياء الأمور والطلاب في معرفة نتائجهم بسبب تكرار سقوط الصفحة موقع المديرية علي صفحات التواصل الاجتماعي.

كشفت مصادر بالمديرية، عن عدم الاستعداد الكافي من جانب مديرية الجيزة لتجهيز موقعها الرسمي ادي إلي اشتعال الازمة.

وجه مجدي الجيار القائم بأعمال مدير مديرية التعليم  في محافظة الجيزة، تعليمات مشددة بفتح المدارس الإعدادية في جميع الإدارات النتيجة و تسليمها نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية لتسليمها للطلاب بدون مقابل في محاولة لتخفيف الضغط عن أولياء الأمور و تعريفهم بالنتيجة.

محافظ الجيزة اجتماع مديرية نتيجة مهن شهادة نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية التربية والتعليم نتائج الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

محمد الباز يكتب: شفرة 30 يونيو «8».. 100 حكاية من قلب ثورة المصريين على الجماعة الإرهابية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه