صحيفة بريطانية: الصحة ستمنح الضوء الأخضر لاستخدام عقار كورونا الذي تناوله ترامب

أفاد صحيفة (اسكبريس) البريطانية بأن إدارة الصحة الوطنية ستمنح الضوء الأخضر لطرح علاجات جذرية بالأجسام المضادة لمرضى كوفيد مثل الدواء الذي حصل عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وأضافت الصحيفة أن العلاج الجديد يتكون من خليط من الأجسام المضادة التي يمكن أن تقلل من المرض الشديد لدى مرضى كوفيد-19، إذا تم تناولها في غضون ثلاثة أيام من الإصابة بالفيروس.



وجرى تطوير العلاج التجريبي من قبل شركة "ريجينيرون" الأمريكية وعولج به ترامب عند إصابته بالفيروس العام الماضي.



وحصلت الشركة على ترخيص طارئ لأدوية في الولايات المتحدة، بعد التعافي السريع للرئيس الأمريكي السابق.



تدعي الشركة أن مزيجها من الأجسام المضادة يقلل من الالتهابات العرضية بين أولئك الذين يتشاركون في المنزل مع شخص مريض بكوفيد بنسبة 100 في المائة.



تخضع الأدوية لتجارب أجرتها جامعة أكسفورد ومن المتوقع أن تتم الموافقة على استخدامها في وقت لاحق في الصيف.



وطلب رئيس إدارة الصحة الوطنية في بريطانيا سيمون ستيفنز من الإدارة الاستعداد لإستخدام هذه الأجسام المضادة.



وقال أمام المؤتمر الصحفي: "نتوقع أن نبدأ في رؤية المزيد من العلاجات التي ستعالج بالفعل فيروس كورونا وتمنع المرض الشديد والوفاة."



وأضاف: "اليوم أطلب من إدارة الصحة الوطنية الاستعداد لما من المحتمل أن يكون فئة جديدة من هذه العلاجات - ما يسمى بتحييد الأجسام المضادة - والتي من المحتمل أن تصبح متاحة لنا في غضون الأشهر العديدة القادمة."



ويتم إدارة العلاج من خلال الحقن ويريد ستيفنز استكشاف طرق منحهم للمرضى إما في منازلهم أو في العيادات القريبة.



جرى قبول دونالد ترامب في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ولاية ميرلاند في بداية أكتوبر 2020.



وفي مقطع فيديو نشره لاحقًا، وصف الرئيس الأمريكي السابق العقار بأنه منقذ للحياة ونسب إليه الفضل في شفائه السريع. جرى إعطاؤه جرعة فورية من علاج ريجينيرون في البيت الأبيض، قبل نقله إلى المستشفى.

ثم تلقى ترامب مزيدًا من العلاج، بما في ذلك جرعات من دواء ريمديسفير المضاد للفيروسات، وديكساميثازون الستيرويد.



وخلال مقابلة بعد خروجه من المستشفى، وصف الرئيس السابق أعراضه قائلاً: "لم يكن لدي مشكلة في التنفس، والتي يبدو أن الكثير من الناس يعانون منها. لم يكن لدي أي من ذلك، لكنني لم أشعر بالحيوية."