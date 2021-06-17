الاثنين.. التأثير العربي في أدب إيبروأمريكا في ندوة بالإسكندرية

ينظم معهد ثربانتس بالإسكندرية، الاثنين المقبل، ندوة حول "التأثير العربي في أدب إيبروأمريكا"، وسط الالتزام بجميع الإجراءات الصحية المتبعة بسبب فيروس كورونا.

تقام الندوة في السابعة من مساء الاثنين المقبل بمقر معهد ثربانتس يالإسكندرية، بمشاركة الدكتور مراد عباس، ومدير معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية لويس خابيير رويث.

ويقوم مراد خلال الندوة باستعراض تأثير الأدب العربي على الأدب في دول إيبروأمريكا والدراسات التي أجريت حول هذا التأثير في أعمال أدباء كبار بالقارة مثل الأديب الكولومبي الفائز بجائزة نوبل للآداب جابرييل جارثيا ماركيز، والأديب الأرجنتيني خورخي لويس بورخس، والبرازيلي جورجي أمادو.