الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الاثنين.. التأثير العربي في أدب إيبروأمريكا في ندوة بالإسكندرية

معهد ثربانتس بالإسكندرية
معهد ثربانتس بالإسكندرية

ينظم معهد ثربانتس بالإسكندرية، الاثنين المقبل، ندوة حول "التأثير العربي في أدب إيبروأمريكا"، وسط الالتزام بجميع الإجراءات الصحية المتبعة بسبب فيروس كورونا.

تقام الندوة في السابعة من مساء الاثنين المقبل بمقر معهد ثربانتس يالإسكندرية، بمشاركة الدكتور مراد عباس، ومدير معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية لويس خابيير رويث.

ويقوم مراد خلال الندوة باستعراض تأثير الأدب العربي على الأدب في دول إيبروأمريكا والدراسات التي أجريت حول هذا التأثير في أعمال أدباء كبار بالقارة مثل الأديب الكولومبي الفائز بجائزة نوبل للآداب جابرييل جارثيا ماركيز، والأديب الأرجنتيني خورخي لويس بورخس، والبرازيلي جورجي أمادو.

أدب إيبروأمريكا فيروس كورونا معهد ثربانتس يالإسكندرية الدكتور مراد عباس جابرييل جارثيا ماركيز

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