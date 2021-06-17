الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقيلة صالح لإيطاليا: متمسكون بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

عقيلة صالح
عقيلة صالح

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، في روما وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو؛ لبحث توطيد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأوضح البرلمان في بيانه مساء اليوم أن هذا اللقاء جاء بحضور نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة وعضو مجلس النواب عبدالقادر يحيى.

وتناول اللقاء عدد من الملفات الهامة في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني حول ليبيا المزمع عقده قريباً والاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

من جهته، أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب خلال اللقاء ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، وعلى ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وشدد عقيلة صالح على وفاء مجلس النواب بالتزاماته في سير العملية السياسية لا سيما ملف المناصب السيادية ، وطالب بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الإتفاق عليه في مؤتمر برلين.

كما ثمن رئيس مجلس النواب دور ايطاليا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ، وأعرب عن أمله في دعم إيطاليا لليبيا في مؤتمر برلين  الثاني لتحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة .

اللجنة العسكرية تؤكد على خروج القوات الأجنبية

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أكدت ضرورة دعم الحكومة الليبية المؤقتة لعملية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتام، في وقت تستمر فيه الجهود لتثبيت الهدنة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، منذ أيام إن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التقت، صباح الاثنين، بمقر وزارة الخارجية أعضاء لجنة 5+5 للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والمقرر في 23 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء على ضرورة دعم الحكومة، والخارجية تحديدا، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملا وبأسرع وقت ممكن، بدءا من البند الأول من الاتفاق فتح الطريق الساحلي، وذلك كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ومن ثم الانتقال لتنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيدا للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.

مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ليبيا إيطاليا روما

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

محمد الباز يكتب: شفرة 30 يونيو «8».. 100 حكاية من قلب ثورة المصريين على الجماعة الإرهابية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه