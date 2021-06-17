عقيلة صالح لإيطاليا: متمسكون بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، في روما وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو؛ لبحث توطيد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأوضح البرلمان في بيانه مساء اليوم أن هذا اللقاء جاء بحضور نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة وعضو مجلس النواب عبدالقادر يحيى.

وتناول اللقاء عدد من الملفات الهامة في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني حول ليبيا المزمع عقده قريباً والاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

من جهته، أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب خلال اللقاء ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، وعلى ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وشدد عقيلة صالح على وفاء مجلس النواب بالتزاماته في سير العملية السياسية لا سيما ملف المناصب السيادية ، وطالب بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الإتفاق عليه في مؤتمر برلين.

كما ثمن رئيس مجلس النواب دور ايطاليا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ، وأعرب عن أمله في دعم إيطاليا لليبيا في مؤتمر برلين الثاني لتحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة .

اللجنة العسكرية تؤكد على خروج القوات الأجنبية

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أكدت ضرورة دعم الحكومة الليبية المؤقتة لعملية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتام، في وقت تستمر فيه الجهود لتثبيت الهدنة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، منذ أيام إن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التقت، صباح الاثنين، بمقر وزارة الخارجية أعضاء لجنة 5+5 للتشاور والتنسيق قبيل مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، والمقرر في 23 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء على ضرورة دعم الحكومة، والخارجية تحديدا، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملا وبأسرع وقت ممكن، بدءا من البند الأول من الاتفاق فتح الطريق الساحلي، وذلك كبادرة لتعزيز الثقة بين الأطراف، ومن ثم الانتقال لتنفيذ باقي بنود الاتفاق تمهيدا للانسحاب الكلي لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.