الأحد.. حسن طلب في ضيافة بيت الشعر

يستعيد بيت الشعر المصري مركز إبداع الست وسيلة، أولى فعالياته بعد انقطاع بسبب أجواء جائحة كورونا بأمسية شعرية يستضيف فيها الشعراء (حسن طِلب، أشرف عامر، محمد الشربيني، أمل الشربيني، وذلك بدءًا من الأحد المقبل.

وحسن طِلب مولود بسوهاج 1944 وهو شاعر مصري حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة، 1968. وماجستير في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، عام 1984. أكمل الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1992.

قدم حسن طلب العديد من الأعمال الشعرية منها "وشم على نهدى فتاة دار أسامة القاهرة 1972، سيرة البنفسج، أزل النار في أبد النور عن دار النديم 1988، لا نيل إلا النيل عن دار شرقياتت.

بستان السنابل مختارات مكتبة الأسرة 2002، ومواقف ابى على وديوان رسائله وبعض أغانيه المجلس الأعلى للثقافة القاهرة.