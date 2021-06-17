ولى العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس المجلس العسكرى فى تشاد

تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تسلَّم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية تشاد شريف محمد زين.

ورحب الوزير قطان، بوزير خارجية تشاد والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جولة سعودية في إفريقيا

وفي يونيو الماضي، أجرى وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، جولة خارجية تضمنت عددا من الدول الإفريقية من بينها جنوب السودان، رواندا، إثيوبيا، بوروندي، سيشل.

وعقد الوزير أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال جولته الأخيرة عددًا من اللقاءات مع مسؤولي الدول الإفريقية، من بينهم؛ رئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان بياتريس خميسة، ورئيس جمهورية رواندا، بول كاغامي، ووزير خارجية راوندا فينست بيروتا، ورئيس جمهورية سيشل وافيل رامكالا وان، ووزير الخارجية والسياحة في سيشل سيلفستر راديجوندي.

دعم المملكة للقارة السمراء

وفي مايو الماضي، هنأ قطان، القارة الإفريقية بمناسبة يوم ٱفريقيا، مؤكدًا دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات ودعمها للتنمية في دول القارة الإفريقية وتعزيز الاستثمار فيها.

وأشار الوزير السعودي، إلى أن المملكة العربية السعودية لها دور ريادي في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية عبر مشاريع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة بما يقارب 4 مليارات دولار، فيما يعتزم الصندوق استكمال الجهود في البحث عن فرص الاستثمار في القارة الإفريقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في دول وقطاعات أخرى.

وأوضح، أن الصندوق السعودي للتنمية قدم خلال ٤ عقود قروضًا ومنحًا يتجاوز عددها ٥٨٠ لأكثر من ٤٥ دولة إفريقية بقيمة تتجاوز ١٣.٥ مليار دولار، ولدى المملكة مشاريع وقروض ومنح مستقبلية سينفذها صندوق السعودي للتنمية في الدول النامية في إفريقيا التي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي.