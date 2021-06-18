الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إفطار حمام السباحة.. أنشطة لا تفوتها بالمصيف على طريقة نسرين طافش

نسرين طافش
نسرين طافش

لا تفوّت النجمة نسرين طافش لحظاتها السعيدة التى تقضيها أثناء عطلتها الصيفية فى المالديف دون مشاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات (إنستجرام)، ولهذا نستعرض فى السطور التالية أنشطة ممتعة يمكنك فعلها فى المصيف على طريقة نسرين طافش.

تناول الإفطار فى حمام السباحة
ظهرت نسرين طافش وهى تستمتع بوقتها وتناولها وجبة الإفطار  خلال رحلتها فى أحد جزر المالديف، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ما حازت على إعجاب آلاف المتابعين. 
 

وعلقت نسرين على صورها قائلة:"الإفطار..الجمال.. الحب"، كما انهالت عليها التعليقات الإيجابية، حيث كتب لها عدد من جمهورها: "صحتين وهنا".


الاسترخاء
تعلم نسرين طافش جيدًا أهمية الاسترخاء والابتعاد عن الأعمال من خلال السفر والتأمل، وهو ما قررت فعله، حيث ظهرت نسرين طافش، عبر حسابها على انستجرام، صورة وهي جالسة على أرجوحة، مرتدية فستان أبيض اللون، مرسوم عليه نقوشات للورود.

وكتبت نسرين حكمة ترغب في إرسالها لمتابعيها اقتباستها من الكاتبة إستر هيكس: "تستطيع أن تأخذ الطريق المختصره لكل أنواع الوفرة والسعادة في حياتك، فقط اذا استطعت أن تشعر بالرضا"، مضيفة: "صباح الرضا".


ركوب الدراجات فى الممشى 


كما ظهرت نسرين طافش وهى تمارس نشاط جديد خلال عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وهى تقود العجلة، وتألقت بتوب باللون المسطرده، ونسقت معه هوت شورت من الجينز الفاتح، واعتمدت تسريحة الضفيرتين، لتبرز جمالها.


التصوير
تفضل نسرين طافش التقاط الصور التذكارية لها خلال عطلتها الصيفية، حيث تشارك جمهورها الكثير من الأنشطة التى تقوم بها، وأيضا الإطلالات الصيفية التى ترغب الظهور بها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

فى أثناء قضائها عطلتها فى المالديف تألقت طافش بمجموعة من الإطلالات الأنيقة التى كشفت عن جمالها، وجعلتها تتصدر التريند لمرات عديدة.

وقدمت نسرين طافش مؤخرًا مسلسل "المداح" بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو، إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان.

نسرين طافش انستجرام البحر ركوب الدراجات جزر المالديف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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