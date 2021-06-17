الباسوسي يكرم صفية العمري على هامش مهرجان الإسماعيلية للأفلام (صور)

كرّم السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، الخميس، الفنانة صفية العمري خلال ندوتها المقامة ضمن فعاليات الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وسلم الباسوسي الفنانة صفية العمري درع المهرجان عقب انتهاء الندوة التي أدارها الناقد الفني طارق الشناوي وعرض فيلمها القصير "كان لك معايا" الذي خاض بطولته بجانب الفنان محمود قابيل وطرح العام الماضي وحقق ردود أفعال قوية.

" كان لك معايا"، من الأفلام الروائة التي تدور أحداثه عن نشأة قصة حب بين شريف وليلي، لكن تمنعهم الظروف الإجتماعية من الزواج ليفترس الاثنان، ثم يعودا مرة أخري بعد سن المعاش ويتفقا علي الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة.



تضم لجنة تحكيم الفيبريسى" الناقدة المصرية مروة أبوعيش والناقدة السورية لما طيارة والناقد الإيطالى ماسيموليتشي"، في حين تضم مسابقة أفلام الطلبة المخرج المصري خالد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبدالسلام ومن لبنان نجا الأشقر مدير نادي لكل الناس للسينما.

تكريم صفية العمري بمهرجان الإسماعيلية

تكريم صفية العمري بمهرجان الإسماعيلية

تكريم صفية العمري بمهرجان الإسماعيلية

تكريم صفية العمري بمهرجان الإسماعيلية