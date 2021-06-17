الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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الدين لله

بمشاركة 200 عضو.. أبرز تصريحات مفتي الجمهورية أمام «اللوردات البريطاني»

شوقي علام
شوقي علام

ألقى الدكتورشوقي علام، مفتي الجمهورية، كلمة أبرز تصريحات عبر تطبيق "زووم" وهو أول لقاء من نوعه بين مفتي مصر وأعضاء مجلسَي اللوردات والعموم البريطاني، حيث سيشارك نحو ٢٠٠ عضو من اللوردات والعموم في اللقاء، بخلاف المشاركين من وسائل الإعلام العالمية وبعض الرسميين البريطانيين المعنيين.

وتنشر “ الدستور” أبرز تصريحات مفتي الجمهورية خلال كلمته.. 

-       علماء الدين أخذوا على عاتقهم نشر الصورة الحقيقية عن الإسلام ونأمل أن تمنح العالم فهمًا أفضل عنه
-       العالم أجمع أصبح معرضًا لخطر الإرهاب.. وعلينا أن نتعاون معًا لمواجهة هذا الخطر  
-       دار الإفتاء استشعرت خطر فتاوى الإرهاب وقامت بحزمة من الإجراءات لمواجهة الآلية الدعائية للتنظيمات الإرهابية
-       أنشأنا مرصدًا للفتاوى التكفيرية والمتشددة للرد عليها من خلال منهج علمي رصين
-       أقمنا مركزًا تدريبيًّا متخصصًا حول سبل تناول ومعالجة الفتاوى المتشددة  
-       دار الإفتاء المصرية استفادت من الطفرة الإلكترونية للوصول إلى أكبر قطاع من الناس من مختلف الدول وبمختلف اللغات
-       لدينا العديد من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على المتطرفين يتابعها ما يقرب من ١٢ مليون مستخدم
-       قمنا بترجمة أكثر من 1000 فتوى باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية تفند مزاعم التيارات المتطرفة
-       الإسلام الذي تعلمناه وتربينا عليه يدعو إلى السلام والرحمة
-       التبرير المزعوم لكثير من مظاهر التطرف والعنف ليس مرده إلى تعاليم الأديان
-       الإسلام ضد التطرف على طول الخط.. ولا نفهم العوامل التي تقدم لتبرير العنف
-       لا يوجد متطرف درس الإسلام في أي معهد ديني موثوق به ولكنهم نتاج بيئات مفعمة بالمشاكل
-       الجهاد الحقيقي يجب أن يكون تحت راية الدولة لصد العدوان وتحرير الأوطان
-       جماعة الإخوان ليست جماعة دعوية ولا علمية بل هي جماعة إرهابية
-       دار الإفتاء عكفت على دراسة أدبيات جماعة الإخوان وبرهنت أن الفكرة الإخوانية قائمة على العنف والإرهاب
-       مصر خطت خطوات واسعة في محاصرة الفكر التكفيري وحذرت العالم من هذا الوباء مرارًا وتكرارًا
-       عززنا في مصر وخارجها المشترك الذي يتقاسمه الإسلام والمسيحية وغيرها من الديانات

مفتى الجمهورية شوقي علام مفتي مصر مجلس اللوردات البريطاني زووم الدكتورشوقي علام

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