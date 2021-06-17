«مستثمرو بدر»: الرئيس السيسى وضع أسسًا جيدة للنهوض بالاقتصاد

قال عمرو فتوح عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أسسا جيدة جدًا للاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته سواء كانت صناعة، تجارة، زراعة، تشييد وبناء، صحة، تعليم، حتى قطاع التصدير.

وأضاف فتوح في تصريح لـ"الدستور" أن هناك بعض الجهات التنفيذية هي التي تخالف تلك الأسس وتعمل على عرقلة التنفيذ، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة والإجراءات على تلك الجهات ومراقبتها.

وأكد عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد مؤخرًا من تدشين مدن جديدة مثل العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية بخلاف مدن الصعيد، أدت إلى تنشيط وتشغيل عدد كبير من المصانع ولاسيما الخاصة بانتاج مواد البناء وذلك خلال الفترة الصعبة التي شهدها العالم اجمع بسبب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، ثمن فتوح دور مصر الريادي بالمنطقة العربية والإفريقية خلال الفترة الحالية، ولما تقدمه من دعم لمساعدة اشقائنا، مشيدًا بدورها في تقديم المبادرة الخاصة بإعادة اعمار قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة وتقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية.

وأضاف أنه لاشك في أن المبادرات والقرارات الرئاسية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، ومنها خفض اسعار الطاقة والتحول الرقمي ودعم الشركات خلال ازمة كورونا ساهمت في انتعاش الاقتصاد المصري، فضلاً عن الحفاظ علي استمرارية عمل الشركات خلال الأزمة.

وأوضح عضو جمعية مستثمري بدر، ان هناك بعض القرارات الحكومة تواجه مشكلة في التطبيق في بعض الأجهزة التنفيذية مطالبا بأهمية الجلوس مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث التحديات المختلفة ووضع حلول سريعة ومناسبة لكل قطاع، وأبرز تلك القرارات هو تشديد الرقابة على قانون تفضيل المنتج المحلى على الأجنبي، ووضع عقوبات لمن يخالفه.