زكى فطين عبدالوهاب يطمئن جمهوره: أنا بخير وأشعر بالتحسن

طمأن الفنان زكي فطين عبد الوهاب جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير ويشعر بتحسن بعد إصابته مؤخرًا بورم في المخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقال زكي عبدالوهاب، لـ"الدستور"، إنه يشعر بتحسن كبير بعد تناوله العلاج اللازم لحالته، فيما أكد مصدر مقرب من فطين أنه قام بعمل أشعة على المخ، للاطمئنان على حالته، الأمر الذي جعله متواجدًا في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونفى المصدر أن يكون زكي فطين قد أجرى أو سيُجري عملية جراحية كما ذكر البعض، لكنه فقط يأخذ العلاج بشكل منتظم بعد إجرائه فحوصات وأشعة على المخ بشكل دوري.

كشف زكي فطين عبدالوهاب في 2019 عبر صفحته بموقع (فيسبوك) إصابته بسرطان في الرئة وكتب وقتها قائلاً: "أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي، ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان، لازم يتعامل معاه بنفس المنطق"، وبالفعل تعافي منه وعاد لممارسة حياته بشكل طبيعي قبل اكتشاف إصابته مرة أخرى من عدة أيام.