الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

نقيب المحامين يعلن اختراق صفحته على «فيسبوك»

رجائي عطية
رجائي عطية

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، اختراق صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل، مؤكدا: تم اختراق الصفحة ونشر بوستات غير لائقة وجار اتخاذ الإجراءات لاستعادتها.

وقال عطية، في بيان له: أواجه محاولات إلصاق منشورات إلي لم أكتبها، وهذه ليست صفحتي، هذا بعد محاولات الاستيلاء على الصفحة الرسمية الخاصة بي.. هجمة إلكترونية على النقيب العام توخوا الحذر.

وسبق أن أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن اعتذار نقابة محامي مصر عن حضور اجتماع المكتب الدائم للاتحاد بسوريا، مهددًا بتجميد عضوية مصر في الاتحاد بسبب الممارسات التي وصفها بغير القانونية داخله.

وقال عطية في بيان له: نقابة المحامين المصرية لن تقبل فرض اللامشروعية عليها كرهًا، ومن ثم أجدني مضطرًا لإخطار نقباء المحامين العرب، باعتذار مصر ـ كارهةًـ عن عدم حضور الاجتماع.

وشدد: نقابة محامين مصر لا توافق بل وتعترض بقوة على التجديد لأحدٍ ممن انتهت عضويتهم في الاتحاد، ولن تقر أي أجراء يفرض عليها كرهًا.

ولفت إلى استمرار موقف نقابة مصر الرافض لاختيار المكاوي بنعيسى، في منصب أمين عام الاتحاد، لذلك فإن الدعوة للقاء سوريا، لم تتم بدورها طبقًا للقواعد ومن أمين عام الاتحاد الشرعي.

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