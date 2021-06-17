نائبا الشيوخ عن التنسيقية يشاركان فى اجتماع منظمة المدن والحكومات الإفريقية

شارك النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجلسة العادية الخامسة والعشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLG والذى تستضيفه وزارة التنمية المحلية.



حضر الاجتماع ٢٥ وزيرا ومحافظ إفريقي، وجرى تدشين مقر إقليم شمال إفريقيا بالقاهرة.

كما شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، تلبية لدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور القس الدكتور أندريا ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

وشمل وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر أن مصر قد استضافت مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2019 والذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء وحضره وفد رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من الحكومة المصرية والقارة الإفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الأفريقية.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن مصر تسعى لأن يكون مقر إقليم شمال إفريقيا مركزاً أساسياً لتأهيل الكوادر الإفريقية ونقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك خاصة بعد الرئاسة الناجحة لمصر لاتحاد الإفريقى.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة لاستعراض وجهات النظر المصرية في قضايا التعاون بين مصر وأفريقيا، وكيفية دعم التقدم المحرز على كافة الأصعدة بين مصر ودول القارة في العديد من المجالات وكذا إطلاعهم على ملامح ما حققته مصر في المجالات المرتبطة بتطوير المدن وبعض الملفات الأخرى.

ومن المقرر أيضا أن يشهد رئيس الوزراء أيضاً مراسم التوقيع على اتفاقية مقر إقليم شمال أفريقيا للمنظمة والذى تستضيفه محافظة القاهرة حيث تعتبر المحافظة عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية.

نجاتي والسباعي

نجاتي والسباعي

نجاتي والسباعي