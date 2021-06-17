الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبا الشيوخ عن التنسيقية يشاركان فى اجتماع منظمة المدن والحكومات الإفريقية

نجاتي والسباعي
نجاتي والسباعي

شارك النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجلسة العادية الخامسة والعشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLG  والذى تستضيفه وزارة التنمية المحلية.


حضر الاجتماع ٢٥ وزيرا ومحافظ إفريقي، وجرى تدشين مقر إقليم شمال إفريقيا بالقاهرة.

كما شارك نواب  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر تحت عنوان "المجتمع المدني وبناء الوعي"، تلبية لدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور القس الدكتور أندريا ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.

وشمل وفد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، والنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، والنائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، والنائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر أن مصر قد استضافت مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2019 والذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء وحضره وفد رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من الحكومة المصرية والقارة الإفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الأفريقية.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن مصر تسعى لأن يكون مقر إقليم شمال إفريقيا مركزاً أساسياً لتأهيل الكوادر الإفريقية ونقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك خاصة بعد الرئاسة الناجحة لمصر لاتحاد الإفريقى.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة لاستعراض وجهات النظر المصرية في قضايا التعاون بين مصر وأفريقيا، وكيفية دعم التقدم المحرز على كافة الأصعدة بين مصر ودول القارة في العديد من المجالات وكذا إطلاعهم على ملامح ما حققته مصر في المجالات المرتبطة بتطوير المدن وبعض الملفات الأخرى.

ومن المقرر أيضا أن يشهد رئيس الوزراء أيضاً مراسم التوقيع على اتفاقية مقر إقليم شمال أفريقيا للمنظمة والذى تستضيفه محافظة القاهرة حيث تعتبر المحافظة عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية. 

نجاتي والسباعي

نجاتي والسباعي
نجاتي والسباعي
نجاتي والسباعي
نجاتي والسباعي
نجاتي والسباعي
نجاتي والسباعي
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اللواء محمود شعراوي التنمية المستدامة وزارة التنمية المحلية نواب تنسيقية شباب الأحزاب النائب محمد السباعي شباب الأحزاب والسياسيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

محمد الباز يكتب: شفرة 30 يونيو «8».. 100 حكاية من قلب ثورة المصريين على الجماعة الإرهابية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

مصدر بـ«تعليم القاهرة»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه