ضبط 4080 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 4080 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء خلال حملات بنطاق إدارة تموين العجمي غرب الإسكندرية.

وشنت إدارة تموين العجمى بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة، وأسفرت الحملات عن ضبط حيازة وتجميع كمية ٣٠٠٠ لتر سولار لطرحها للبيع في السوق السوداء، كما تم ضبط حيازة وتجميع ٣٢ اسطوانة بوتاجاز حجم منزلى للبيع دون تصريح من الجهات المختصة و ١٠٨٠ لتر سولار لطرحها للبيع بالسوق السوداء.

كما تم الاشتراك مع مباحث التموين فى اعدام سلع منتهية الصلاحية وهي: (٢٥ طن مسحوق عظام منتهي الصلاحية، و٦١ علبة سمن نباتي زنة العلبة ٧٠٠ جم منتهية الصلاحية و١١ شيكارة أرز منتهية الصلاحية، صفيحة جبن منتهية الصلاحية).

وتم تحريز الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.