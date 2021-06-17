المشدد 15عاما لمقاول استولي على أوراق تخص مكتب بريد طوخ

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل على وناجي نصر وخالد على وبحضور ممثل النيابة إبراهيم عبدالغنى تركى وأمانة سر محمد فرحات بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة لمقاول وصاحب مكتب مقاولات وتوريدات عمومية وألزمته بالمصاريف وحرمانه من مزاولة المهنة مدة ٣ سنوات لاتهامه بالاستيلاء على مستندات تخص مكتب بريد بطوخ.

وجاء في أمر الإحالة أنه في عام 2019 لدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية بصفة المتهم مكلف بخدمة عامة "مقاول بناء" من المسند إليهم أعمال تطوير مكتب بريد العمار استولي بغير حق وبنية التملك على أوراق ومستندات خاصة بمكتب البريد بالدور الثالث مبني البريد وهي مستندات حفظ عام2017 خاصة بعمليات السحب والإيداع للعملاء والمملوكة لمكتب البريد وكان ذلك دون وجه حق وبنية تملكه أضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها كما أنه أضر بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله مما أضاع عليها أوراق ومستندات.