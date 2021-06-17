بتوجيهات من الرئيس السيسى.. رئيس المخابرات العامة يلتقى المشير حفتر فى بنغازى

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل اليوم اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى مدينة بنغازى استكمالا لزيارته الحالية إلى ليبيا والتي استهلها بزيارة العاصمة الليبية طرابلس فى إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لبنغازي بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبى حيث أعرب سيادته عن تقدير مصر لجهود وتضحيات أبناء الجيش الليبى فى محاربتهم للإرهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي ومؤكداً استمرار الجهود المصرية لدعم الاستقرار بليبيا، مشيراً إلى أهمية المؤسسة العسكرية فى تأمين الاستحقاقات القادمة وفى مقدمتها الانتخابات العامة المقررة.

ومن جانبه أكد المشير حفتر على تقديره العميق للاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لليبيا والدور المؤثر الذى تلعبه مصر من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة الاستقرار بليبيا.

