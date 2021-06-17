أحمد مكى.. نجم يُحبه الجميع

أحمد مكى فنان أحببناه، بسبب أدواره الكوميدية، لكن وراء هذا الكوميديان رحلة عذاب وطفولة صعبة، فهو عكس الشخصية التى عرفناه بها تمامًا، فلم يكن الفتى المدلل عند أسرته، بل كافح حتى يصل إلى مكانته الآن. ولد «مكى» فى وهران بالجزائر يوم ١٩ يونيو عام ١٩٧٨، لأب جزائرى وأم مصرية، وانتقل مع والدته إلى مصر، وعاش فى حى «الطالبية». انفصل والده عن والدته، لهذا عاش طفولة صعبة، فكان عليه أن يعمل فى سن صغيرة، ليتكفل بمصاريفه ويخفف الحمل عن والدته. بدأ مشواره الفنى بعد أن تخرج فى معهد السينما قسم الإخراج، وأخرج عددًا من الأفلام أبرزها: «الحاسة السابعة» من بطولة أحمد الفيشاوى وإيناس مكى.

اتجه إلى التمثيل، وقدم أدوارًا صغيرة فى بعض الأفلام مثل فيلم «ابن عز»، مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم «تيتو» مع أحمد السقا، وازدادت شهرته عندما قدم شخصية «إتش دبور» لأول مرة فى سيت كوم «تامر وشوقية». يقول «مكى» إنه قام بالتغيير فى هذه الشخصية بشكل كبير، ورسم لها الملامح التى شاهدها الجمهور على الشاشة. أعجب الفنان الكبير عادل إمام بهذه الشخصية، وطلب من «مكى» أن يشارك فى فيلم «مرجان أحمد مرجان»، ثم قدم بعدها «مكى» أول بطولة مطلقة له فى فيلم «إتش دبور»، وانطلق إلى «عالم النجومية