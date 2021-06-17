الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ختام التعاملات الصباحية، استقرار عند آخر تداول أمس.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات علي المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية عند آخر تداول له خلال اليوم.

وأضاف نجيب في تصريحات، لـ"الدستور"، أن سعر الذهب سجل عالميا نحو ١٧٩٨ دولارا، فيما سجل سعر ٢١ نحو ٧٧٦ جنيها للجرام، فيما سجل سعر عيار18 نحو نحو ٦٦٥ جنيها، وسجل عيار 24 نحو ٨٨٧ جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو ٦٢٠٨ جنيهات.

وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إلى أن هناك تراجعا في أسعار الذهب اليوم بقيمة جنيهين، مشيرا إلى أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك بين الإرتفاع والانخفاض بسبب أزمة فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي ويهتم المواطنون بترقب الأسعار الخاصة بالذهب، حيث يعتبره المستثمرون ملاذا آمنا للاستثمار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتشهد مبيعات الذهب المحلية انخفاض بسبب توتر العلاقات الاقتصادية وتأثيرها بأزمة فيروس كورونا، كما ارتفعت مبيعات الذهب العالمية .

سجلت صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 2.162 مليار دولار مقابل 1.228 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76%، قياسا على نفس الفترة من العام الماضى.

وكشفت بيانات الرقابة على الصادرات، تصدير الذهب والحلى والأحجار الكريمة لـ 30 دولة من بينهم 7 دول لم يتم التصدير لها خلال الفترة من يناير- أغسطس من العام الماضى تضمنت (كينيا-كرواتيا-روسيا الاتحادية-التشيك-النمسا-تشاد-مدغشقر).

وسيطرت 5 دول على 99.2% من قيمة صادرات الذهب والحلى والأحجار الكريمة المصرية خلال الفترة من يناير-أغسطس 2020 بقيمة 2.145 مليار دولار.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على نحو 69% من إجمالى صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 1.495 مليار دولار فى مقابل 823 مليون دولار بنمو 82%. وجاءت كندا فى المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصرى مستحوذة على 23.7% من إجمالى الصادرات بقيمة 513 مليون دولار فى مقابل 377 مليون دولار بارتفاع 36%.

واحتلت أستراليا المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحلى المصرى مستحوذة على 3.9% من الصادرات بقيمة بلغت 85 مليون دولار، تليها سويسرا بنحو 39 مليون دولار.

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وائل لطفي

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