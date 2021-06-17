الرئيس السيسى يشيد بجهود الجيش الليبى لتحقيق الاستقرار الداخلى ومكافحة الإرهاب

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجهود الجيش الوطني الليبي لتحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب، مؤكدا الدور الحيوي للمؤسسة العسكرية الليبية في حماية مقدرات الشعب الليبي.

ووصل الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية إلى مدينة بنغازي ضمن زيارته الحالية لليبيا.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عباس كامل، ‏بالمشير خليفة حفتر ‏القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل اليوم الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار في ليبيا.