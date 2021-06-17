الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سمير غريب يشارك بـ«معارك العمران» فى معرض الكتاب

الدكتور سمير غريب
الدكتور سمير غريب

كشف الدكتور سمير غريب عن أحداث إصداراته، وهو كتاب "معارك العمران" الذي يصدر بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.

وقال غريب، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “معارك العمران هو أحدث كتبي، شهادتي الشخصية الموثقة على ما حدث للعمران في مصر خلال 10 سنوات قضيتها رئيسا للجهاز القومي للتنسيق الحضاري/ خضت خلالها معارك من أجل هذا العمران، خسرت الكثير منها، وكسبت القليل، صدر عن دار رؤية للنشر".

وقدم سمير غريب عطاء مهما للمكتبة العربية خلال مسيرته الحافلة، كما أنه أوصى منذ عدة سنوات بأن تنتقل مكتبته التي يبلغ عدد كتبها  10 الآف كتاب، إلى دار الكتب بعد وفاته، لأنه يدرك أهمية دار الكتب التي تمثل المكتبة القومية لمصر مثل مكتبة الكونجرس.

وقام الدكتور غريب وقتها بإهداء دار الكتب ما يزيد على 2000 كتاب كدفعة أولى.

وتتضمن مكتبة الدكتور سمير غريب أهم كتب الفنون التشكيلية، والتي لا توجد في مكتبات كليات الفنون، كما تتميز بتنوعها واحتوائها على إصدارات بلغات مختلفة، منها الإنجليزية والفرنسية.

كما قام الدكتور سمير غريب، بإهداء مكتبة زوجته سامية الملاح، والتي تضمن نخبة من الكتب المتخصصة إلى دار الكتب والوثائق القومية.

سمير غريب معرض القاهرة الدولي للكتب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المكتبة العربية معارك العمران

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«المركزي» يثبت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

بيزنس نتائج الشهادة الإعدادية يشعل الغضب بين أولياء الأمور بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه