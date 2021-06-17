سمير غريب يشارك بـ«معارك العمران» فى معرض الكتاب

كشف الدكتور سمير غريب عن أحداث إصداراته، وهو كتاب "معارك العمران" الذي يصدر بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.

وقال غريب، في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “معارك العمران هو أحدث كتبي، شهادتي الشخصية الموثقة على ما حدث للعمران في مصر خلال 10 سنوات قضيتها رئيسا للجهاز القومي للتنسيق الحضاري/ خضت خلالها معارك من أجل هذا العمران، خسرت الكثير منها، وكسبت القليل، صدر عن دار رؤية للنشر".

وقدم سمير غريب عطاء مهما للمكتبة العربية خلال مسيرته الحافلة، كما أنه أوصى منذ عدة سنوات بأن تنتقل مكتبته التي يبلغ عدد كتبها 10 الآف كتاب، إلى دار الكتب بعد وفاته، لأنه يدرك أهمية دار الكتب التي تمثل المكتبة القومية لمصر مثل مكتبة الكونجرس.

وقام الدكتور غريب وقتها بإهداء دار الكتب ما يزيد على 2000 كتاب كدفعة أولى.

وتتضمن مكتبة الدكتور سمير غريب أهم كتب الفنون التشكيلية، والتي لا توجد في مكتبات كليات الفنون، كما تتميز بتنوعها واحتوائها على إصدارات بلغات مختلفة، منها الإنجليزية والفرنسية.

كما قام الدكتور سمير غريب، بإهداء مكتبة زوجته سامية الملاح، والتي تضمن نخبة من الكتب المتخصصة إلى دار الكتب والوثائق القومية.