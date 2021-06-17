الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«صوّر فتاة دون رضاها».. الحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لموظف المطار

حبس
حبس

قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الخميس، بمعاقبة موظف بمطار القاهرة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه ياسمين بشاي وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية.

وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة.

وكانت النيابة أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضائها بمطار القاهرة.

وذكرت النيابة العامة في بيان، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أمس الأول تداول تصوير أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها، ثم في صباح اليوم التالي تلقت النيابة العامة بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي.

محكمة جنح النزهة المستشار عمرو مختار موظف بمطار القاهرة الشغل والنفاذ انتهاك حرمة الحياة الخاصة

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