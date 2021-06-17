الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اجتماع مشترك لنواب التنسيقية بحقوق الإنسان والتضامن بمجلسي النواب والشيوخ

اجتماع نواب التنسيقية
اجتماع نواب التنسيقية

عقد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعضاء لجنتي حقوق الإنسان، والتضامن بمجلسي النواب والشيوخ، اجتماعا مشتركا بهدف تبادل الرؤى وتنسيق الجهود.

تناول الاجتماع سرد ما تم بداخل اللجان في المجلسين من مشروعات قوانين وأدوات رقابية خلال الفترة الماضية.

وأكد الحضور على تعزيز التعاون والتفاعل مع اللجان النوعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين المعنية، وذلك بما يلي إطلاعهم على ما يحدث داخل لجان الغرفتين النيابيتين وذلك يتطلب حضور أمناء سر اللجان النوعية الاجتماعات المشتركة المقبلة.

وكذلك الاستعانة بهم في  عمل أوراق عمل في الموضوعات المطروحة في اللجان البرلمانية، واقترح النواب البدء بورقة عن دمج خريجي دور الرعاية في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري (مبادرة٣٪؜)، وذلك كجزء من العمل على دراسة لجنة حقوق الإنسان والتضامن بالشيوخ لاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس عن التنسيقية.  
وكذلك عمل ورقة عمل عن تطوير وتعزيز استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة والتحرك بها برلمانيا.

وكذلك  مراعاة حضور أعضاء من اللجان في الزيارات والفعاليات  ذات الصلة بلجانهم  ويكون لهم الأولوية في هذه الزيارات والفعاليات عن غيرهم من أعضاء اللجان الأخرى.


حضر الاجتماع النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، والنائب محمد تيسير مطر، والنائبة دعاء العريبي. ومن أعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب، النائب أحمد فتحي، والنائبة رحاب عبد الغني، والتائبة هيام الطباخ. ومن لجنة لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمحلس الشيوخ، النائب محمود تركي، والنائب محمد فريد.

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