عمدة موسكو: الوضع الخاص بكورونا في العاصمة يتدهور بسرعة

أكد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن "الوضع في العاصمة موسكو فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا يتدهور بسرعة".

وقال عمدة موسكو - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - إن هذه الديناميكيات غير متوقعة تمامًا، مبينًا أن أكثر من 60% من سكان موسكو إما أصيبوا بالمرض أو تم تطعيمهم، وهذه مناعة سكانية كبيرة، لذا لم نتوقع زيادة بل نقصانا في الإصابات، لكننا على الأرجح نواجه سلالات جديدة أكثر عدوانية وسريعة الانتشار.

وأشار سوبيانين إلى أنه في غضون أيام، ارتفع عدد المصابين بالفيروس من 3 آلاف إلى 7، منوهًا بأنه وبحسب البيانات الأولية التي ستنشر غدًا، فإن عدد الحالات سيكون أكثر من 9 آلاف إصابة.