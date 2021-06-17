مصرع 4 وإصابة 23 فى تصادم 3 سيارات بموكب زفاف فى المنيا

لقي 4 مصرعهم وأصيب 23 في حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي وميكروباص على الطريق الدائري بالقرب من كوبري أبوشناف بمدخل مدينة المنيا الغربي.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري بين 4 سيارات خلال حفل زفاف عروسين، ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 23 آخرين.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة بإشراف الدكتور شريف مدحت مدير الإسعاف بـ10سيارات، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام وبينهم حالات حرجة.