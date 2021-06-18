الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مقالب القمامة مطاعم لتسمين الخراف قبل حلول عيد الأضحى (صور)

الخراف
الخراف

باتت مقالب القمامة في الشوارع عبارة عن مطاعم لتسمين الخراف والماعز في مشهد يثير الاشمئزاز ما يجعل الكثير من المواطنين يعزفون عن الشراء من رعاة الأغنام تزامنا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.

وأجرت "الدستور" معايشة مع رعاة الأغنام ومعرفة كيفية إطعام الخراف من القمامة وهل هذا يضر بصحة الأضحية أم لا؟

يحكي طارق علي أحد رعاة الأغنام بمنطقة أرض اللواء في المهندسين أنه يتجه إلى القمامة لإطعام الأغنام بسبب غلاء أسعار الأعلاف، قائلا: "أنا بأكلهم من الزبالة لأن العلف أسعاره بقت عالية جداً ومعيش فلوس إني اشتري علف ليهم".

ويستكمل أنه يختار القمامة القابلة للأكل حيث يفرغ الأكياس ويفرز القمامة القابلة لإطعام الأغنام تجنباً لحدوث أي حالة تسمم الأغنام.

وأشار إلى أن الأغنام أيضاً تميز الطعام الصالح للأكل حيث تبتعد عن الأكياس البلاستيكية والأوراق وتأكل بقايا الطعام الموجودة في القمامة.

وأكد حمدي رزق أحد رعاة الغنم في منطقة شبرا الخيمة، ما قاله طارق علي، مشيرا إلى أنه يفرز الطعام الصالح من القمامة قبل تقديمه للأغنام.

ومن جانبه قال محمد خالد أحد سكان منطقة شبرا الخيمة إنه ينفر من تلك المشاهد المقززة عندما يرى الأغنام التي تعتبر طعام وأضحية تأكل القاذورات من القمامة.

وأضاف أنه واثق أن تلك الأغنام سوف تنقل الأمراض والأوبئة لكل شخص أكل منها بسبب السموم التي تتغذى عليها طول فترة تسمينها من رعاة الأغنام قبل تقديمها للناس في عيد الأضحى.

الخراف
الخراف
الخراف
الخراف
الخراف
الخراف
الخراف عيد الأضحى المبارك رعاة الغنم القمامة الأعلاف إطعام الخراف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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