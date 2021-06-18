الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«بيحبوا الحرية».. 4 أبراج الأكثر عرضة للانفصال عن الشريك

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

تلعب الأبراج دورا كبيرا في التأثير على صفات الناس وتشكيل علاقاتهم والحفاظ عليها واستمرارها، فبسبب اختلاف مواليد الأبراج هناك علاقات كثيرة تفشل بسبب عدم توافق الأبراج مع بعضها البعض، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أكثر مواليد الأبراج الأكثر عرضة للانفصال عن الشريك والطلاق.

برج الثور:

مواليد برج الثور أصحاب شخصيات عديمة الصبر في العلاقات العاطفية فهم يريدون من الشريك تلبية كل رغباتهم  ولو كانت أحياناً مرفوضة، ولا يعطوا اي فرصة للآخرين للتعبير عن رأيهم لذلك فإن مواليد برج الثور معرضين أكثر من غيرهم للانفصال بسبب عدم قدرة الشريك على التحمل أكثر بسبب خلقهم الضيق وعصبيتهم الزائدة.

برج العقرب:

يتميز مواليد برج العقرب إنهم أشخاص عنيدة و يحبون دائماً أن يكون محط للأنظار من الجميع، وأكثر ما يكرهوه هو أن يكون هناك اشخاص يخالفوهم الرأي علناً حتى أن الأبراج التي في الغالب تتوافق معهم فلكياً يكون هناك صعوبة في المحافظة على العلاقة الزوجية معهم لذلك يعتبر مواليد برج الأسد من مواليد الأبراج الأكثر عرضة للطلاق والانفصال.

برج السرطان:

يتميز مواليد برج السرطان بأنهم أصحاب شخصية جد جداً غالباً في حياتهم ويفتقدون اللمسات الرومانسية التي تضيف التجدد على العلاقة الزوجية لذلك يحتاجون إلى شريك ليفهم ذلك ويكون هم مبادرين في الرومانسية أما في حالة تزوجوا من شخص متقارب معهم من ناحية الشخصية، فيمكن أن يكون مصير الزواج الانفصال بعد ذلك.

برج الأسد:

يعتبر  مواليد برج الأسد أن الزواج يقيد حريته ويقتل حبهم للمغامرة والحياة فمواليد برج الأسد اشخاص مستقلة جدا ويحتاجون الى مساحتهم الخاصة، وعندما يشعرون أنها مهددة سيخرجون عن سيطرتهم، وصولاً الى التخلي عن الحياة الزوجية.

برج الثور برج العقرب برج السرطان برج الأسد خبيرة الأبراج منى أحمد

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