«CNN»: بوتين حصل على ما يريد من بايدن وحقق انتصارا دبلوماسيا ضخما

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن قمة جنيف صممت تقريبا لتناسب احتياجات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الداخلية.

وقد طلبت الولايات المتحدة هذه الاجتماعات، وهي تؤكد من وجهة نظر الكرملين، أن بوتين زعيم له مكانة مماثلة لرئيس الولايات المتحدة.

أوليج إجناتوف، كبير محللي الشئون الروسية في Crisis Group ومقره في موسكو يقول: "هذا هو بالضبط ما يريده الكرملين، التحدث إلى الولايات المتحدة على قدم المساواة وبطريقة لا يطالب بها الطرف الآخر بتغيير الموقف كشرط للحوار".

وتابع: "لا شك في أن بوتين سيواصل اختبار بايدن إذا تعثر الحوار أو تطور في اتجاه غير موات لموسكو، هذه ليست بداية لتطبيع العلاقات، إنها وقفة في تدهورها المتزايد".

على الرغم من أنه قد يكون من غير المنطقي بالنسبة لبوتين أن يثير غضب الرئيس الأمريكي في وقت لاحق ، فإن كل إجراء يقوم به الرئيس الروسي يتم تنفيذه من أجل اللعب لصالحه محليًا.

يشير كير جايلز ، كبير الزملاء الاستشاريين في برنامج روسيا وأوراسيا في تشاتام هاوس ، إلى أن مواجهة الولايات المتحدة كان جزءًا كبيرًا من نجاح بوتين في الداخل.

وتابع "إن إجابته القوية على كل من أسئلة الكرة اللينة من وسائل الإعلام الروسية المروعة والتحديات من الصحفيين الأجانب ستكسبه نقاطًا في الوطن، وخصوصا الروس الذين يشاركونه اقتناعه بأن الغرب هو الشريك الخطير الذي لا يمكن التنبؤ به والعدواني في العلاقة ".

وبالطبع ، تلعب أحداث يوم الأربعاء دورًا في رواية أطول ترسخت على مدار العقد الماضي وهي أت الغرب ، بغض النظر عن مدى صعوبة محادثاته مع روسيا ، كان غير قادر إلى حد كبير على كبح جماح بوتين وحلفائه.

وفي نظر العديد من مؤيديه ، سيبدو لقاء بوتين مع الرئيس الأمريكي دليلاً على أن أفعاله لها ما يبررها تمامًا.

كما منحت القمة بوتين فرصة لوقف تداعيات تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن، حيث قد تكون الولايات المتحدة الآن مترددة في فرض عقوبات اقتصادية إضافية على روسيا أو توبيخ بوتين لاعتقاله المعارضين في الداخل.

وقد يكون كل ذلك مفيدًا عندما تجري روسيا انتخابات برلمانية في وقت لاحق من هذا العام.

وأكدت الشبكة ان بوتين ذهب إلى جنيف وحصل على ما يريده بالضبط، وغادر سويسرا بانتصار دبلوماسي ضخم بمجرد حضوره.

