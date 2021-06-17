الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التأمينات»: كل من استحق العلاوات الخمس صرفها بتوجيه من الرئيس

معاشات
معاشات

أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن كل من استحق العلاوات الخمس قام بصرفها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن قضية العلاوات الخمس في المحكمة ويستلزم على القضاء قول كلمته بها، موضحا أن الحكم ليس بجديد وتم الاستئناف عليه، والحكم يقضي بصرف المستحقين الأجر المتغير بنسبة ٨٠٪؜،  لافتا إلى أنه تم صرف العلاوات بدون حكم قضائي وذلك قرار رئيس الجمهورية.

جاء ذلك ردا على قضاء المحكمة الإدارية العليا، بقبول دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا، ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة على حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم حل مشكلة العلاوات الخمس حيث أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمس وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة في هذا الشأن لا تعطي هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 
عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.

وأوضحت أنه تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالإضافة لمبلغ 7 مليارات جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.

السيسي عبد الفتاح السيسي المحكمة الإدارية العليا المعاش الرئيس عبد الفتاح السيس

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