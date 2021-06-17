محمد الباسوسي: هدفي إعادة المركز القومي للسينما لمكانته في المهرجانات الدولية

بدأت منذ قليل ندوة الفنانة صفية العمري عقب عرض فيلمها القصير "كان لك معايا" داخل قصر ثقافة الإسماعيلية ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة ٢٢ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.



وقال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما خلال الندوة إنه تحمس بشكل كبير عندما عرضت عليه المخرجة والمؤلفة روجينا بسالي قصة فيلم "كان لك معايا" خاصة وأنها اختارت الفنانة صفية العمري والفنان محمود قابيل ليكونا أبطال العمل.

وأضاف الباسوسي أنه منذ توليه منصب رئيس المركز القومي للسينما كان هدفه الوحيد هو إعادة ريادة المركز في المنافسة بأعماله في كبار المهرجانات الدولية، عن طريق دعم المخرجين الشباب وإتاحه جميع الإمكانيات لهم لتقديم أعمال معاصرة للوقت الحالي تستطيع المنافسة عالميا.



وتابع أن الفنانة صفية العمري أدت دورها في فيلم "كان لك معايا" بروحها الفنية وهذا سر نجاح الفيلم.



ويدير الندوة الناقد الفني طارق الشناوي والتي بدأت بعرض برومو خاص للفنانة صفية العمري يحتوي على اشهر الجمل التي ظهرت بها في اعمالها الفنية السينمائية والدرامية.

فيلم " كان لك معايا"، من الأفلام الروائة، والتي تدور أحداثه عن نشأة قصة حب بين شريف وليلي، ولكن تمنعهم الظروف الإجتماعية من الزواج، ليفترس الإثنان، ثم يعودا مرة أخري بعد سن المعاش ويتفقا علي الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.





يذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد الفني عصام زكريا ويقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

السيناريست محمد الباسوسي

السيناريست محمد الباسوسي