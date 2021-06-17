نجم: انتظام العمل بمستشفى بدر الجامعى بداية من السبت المقبل

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن بدء انتظام العمل بمستشفى بدر الجامعي، وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ووحدة علاج الأورام والمعمل والأشعة، وبدءاً من يوم السبت المقبل، تحت إشراف الدكتور وليد السروجى القائم بعمل كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفي مدير مستشفى بدر الجامعي، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى.

أكد رئيس جامعة حلوان أنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة بالمستشفى الجامعي المجهزة بأحدث الإمكانات، لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة، مؤكدا إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي، ويأتي ذلك التطوير في إطار دور كلية الطب بجامعة حلوان لتقديم خدمة طبية مميزة للمترددين على المستشفى.

وأوضح الدكتور وليد السروجي، القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه في ظل سعي جامعة حلوان إلى التطوير المستمر وفي إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى، سيتم افتتاح وبدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا بمصر، ويتم استقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية، وتشغيل وحدة الرعاية المركزة، إلى جانب عمل عيادة أسبوعية لمتابعة حالات متلازمة ما بعد الإصابة بالكورونا تحت إشراف استشاريين من الأمراض الصدرية، والقلب، والأمراض المعدية، والنفسية.

كما أفاد أن أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي تمت بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٤٠٠ مليون جنيه شامله رفع كفاءة البنية التحتية والقدرة الاستيعابية والتجهيزات، وجارى الانتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للاستعداد لتشغيلها في المرحلة الثانية، متضمنة وحدة حضانات جديدة، كما سيتم خلال الفترة القادمة إفتتاح وحدة جديدة للمناظير وجراحات النساء والتوليد.

وأضاف الدكتور أيهاب لطفى مدير مستشفى بدر الجامعي أن عملية التطوير ما زالت مستمرة وتتم من خلال تضافر جهود جماعية، الأمر الذي أظهر المستشفى اليوم في هذه صورة نتيجة عمليات التطوير التي تتم على أعلى مستوى، وأن مستشفى بدر تقدم خدمات طبية كبرى وتسعى لتقديم الخدمة الصحية التي يستفيد منها سكان المنطقة، موضحا أن المستشفى تسعى لتوفير كل التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى.

انتظام العمل بمستشفى بدر الجامعي

انتظام العمل بمستشفى بدر الجامعي

انتظام العمل بمستشفى بدر الجامعي