الخميس 17 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سامح سعد: الحكومة تخطط لزيادة الاستثمارات الأجنبية مع تطوير الشركات

سامح سعد
سامح سعد

قال سامح سعد رئيس الشركة العربية أشتي إحدى شركات  قطاع الأعمال العام المساهمة فيها الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات العربية من خلال مشروعات التطوير في قطاع الأعمال العام .

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاستثمارات العربية تمثل نسبة جيدة للغاية من حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر.

وأوضح سعد أن من الجيد استغلال العلاقات المصرية مع الأشقاء العرب في إطار جذب الاستثمارات لمصر خاصة أن مصر بلد واعد للغاية للاستثمار خاصة عقب نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من طرق وكهرباء وغاز وخدمات أخري مختلفة تدعم جذب الاستثمارات. 

وأشار سعد الي أن المملكة العربية السعودية من الدول التي تساهم في جذب الاستثمارات لمصر حيث تربط البلدين بعلاقات رائعة للغاية .

وأكد سعد أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل حاليا علي جذب الاستثمارات الأجنبية في إطار دعم مشروعات التطوير حيث تم تعديل التشريعات التي تعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة الي تنفيذ خطة تطوير كبري في شركات قطاع الأعمال العام مما يوضح أن هناك رؤية يتم الوصول إليها من خلال مشروعات التطوير المختلفة وهي زيادة معدل الاستثمارات الأجنبية. 

الحكومة السعودية الاستثمار استثمارات الاستثمارات الأجنبية مستثمرين الشركة القابضة للسياحة المملكة العربية السعودية قطاع الاعمال شركات قطاع الأعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

«المركزي» يثبت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

بيزنس نتائج الشهادة الإعدادية يشعل الغضب بين أولياء الأمور بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط

خالد عكاشة

قناة إسطنبول.. هل من فرصة تركية حقيقية؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه