سامح سعد: الحكومة تخطط لزيادة الاستثمارات الأجنبية مع تطوير الشركات

قال سامح سعد رئيس الشركة العربية أشتي إحدى شركات قطاع الأعمال العام المساهمة فيها الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات العربية من خلال مشروعات التطوير في قطاع الأعمال العام .

وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاستثمارات العربية تمثل نسبة جيدة للغاية من حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر.

وأوضح سعد أن من الجيد استغلال العلاقات المصرية مع الأشقاء العرب في إطار جذب الاستثمارات لمصر خاصة أن مصر بلد واعد للغاية للاستثمار خاصة عقب نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من طرق وكهرباء وغاز وخدمات أخري مختلفة تدعم جذب الاستثمارات.

وأشار سعد الي أن المملكة العربية السعودية من الدول التي تساهم في جذب الاستثمارات لمصر حيث تربط البلدين بعلاقات رائعة للغاية .

وأكد سعد أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل حاليا علي جذب الاستثمارات الأجنبية في إطار دعم مشروعات التطوير حيث تم تعديل التشريعات التي تعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة الي تنفيذ خطة تطوير كبري في شركات قطاع الأعمال العام مما يوضح أن هناك رؤية يتم الوصول إليها من خلال مشروعات التطوير المختلفة وهي زيادة معدل الاستثمارات الأجنبية.