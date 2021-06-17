الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

وفد «محلية النواب» يتفقد مصنع تدوير القمامة في بورسعيد

السجيني
السجيني

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني،  مصنع تدوير القمامة بمحافظة بورسعيد، في إطار الزيارة الميدانية للجنة بالمحافظة، وكان برفقة الوفد البرلماني، عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد القائمون على المصنع للوفد البرلماني، أن الطاقة الاستيعابية التي يعمل بها المصنع، 550 طنا فى اليوم، ويأتي في إطار تنفيذ منظومة تدوير المخلفات الصلبة فى 4 محافظات هم "القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وبورسعيد".

وأوضحوا أن الاستثمارات المعمول بها تأتى فى خطوط فرز المخلفات غير الخطرة، ويوجد خطين لإنتاج الوقود البديل المستخدم فى صناعة الأسمنت بدلا من الفحم.

وكشف مسئولو المصنع أنهم سيقومون بتنفيذ المنظومة الجديدة بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية، وأن إحدى المزايا المصنع، هي اختفاء المقالب العشوائية، وأن المصنع يشمل خط انتاج ومعمل مركزي، ويستقبل كافة المخلفات الصلبة والصناعية، وحالياً يستقبل حوالي 450 طن في اليوم من المخلفات السكنية، وأنه تم ضم منظومة التخلص من القمامة للمصنع، سعيا لتغطية تكلفة التدوير.

وتحدثوا عن ضم منظومة الجمع للمصنع ليحل مشكلات كثيرة، والبحث عن آلية لإنشاء مدفن صحي آمن، وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن يكون المدفن في مكان قريب من بورسعيد.

وتحدث عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية وجود مصنع تدوير القمامة في بورسعيد للقضاء علي مشكلة القمامة، ولفت إلي أهمية السعي للبدء في الجمع المنزلي.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية، مشروع داون تاون في غرب بورسعيد، والذي تأتي أهميته، في أنه بعد أن كانت تلك المنطقة واحدة من أكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبو عوف)، الآن يتم تحويلها إلى مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، ويأتي في إطار خطوات المحافظة نحو الارتقاء بالسياحة فى بورسعيد والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.

مجلس النواب الإسماعيلية تنسيقية شباب الأحزاب عضو تنسيقية شباب الاحزاب احمد السجيني تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محافظ بورسعيد

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