«رفض والدها التمثيل فى البداية».. من هى ملك أحمد زاهر التى تصدرت التريند؟

أشاد متابعو الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بإصرارها على فقدان وزنها، حين أعادت نشر صورة لها بوزن زائد أدى لتغير ملامحها قبل فقدانها الوزن بشكل كبير، مستعرضة رشاقتها الآن، حيث عقد الجمهور مقارنة بين هذه الصورة وصورتها في الوقت الحالي، عبر حسابها بتطبيق "تيك توك".

وعقب ساعات من نشر ملك أحمد زاهر صورتها وهي رشيقة وصورتها وهي سمينة، تصدرت الفنانة الشابة محركات البحث، وفي سياق ذلك نستعرض أبرز المعلومات عنها.

- ولدت ملك أحمد زاهر في 1 يوليو عام 2002، وهي الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر.

- دخلت مجال التمثيل بعد إقناع الفنان تامر حسني لوالدهما للمشاركة معه في فيلم "كابتن هيما".

- شاركت ملك أحمد زاهر في عدة أفلام بينها: "عمر وسلمى 2 و3، كلبي دليلي، بنات العيلة، القاصرات، لؤلؤ".

- شاركت الفنانة مي عمر في مسلسل لؤلؤ، الذي كان يمثل به والدها أيضًا.

- قال أحمد زاهر في لقاء سابق له، إنه اتخذ قرارًا بمنع ابنتيه من التمثيل، قائلًا: "قررت أوقفهم عن التمثيل؛ لأن لدي قناعة تامة أن معظم الفنانين الذين مثلوا في طفولتهم لا يسعفهم الحظ بأن يقدموا أدوارًا في الكبر، فكان ضروريًا أن يختفوا خاصة فى مرحلة المراهقة على أن يعودوا مرة أخرى بعد الجامعة".

- بكى والدها أثناء تصويرها أحد المشاهد في مسلسل "لؤلؤ"، وقالت ملك عن ذلك: "اليوم ده كان عنده تصوير الصبح بدري وخلص وفضل قاعد مستنيني، عشان كان عارف ان المشهد ده أنا خايفة منه".

- ملك أحمد زاهر تشارك والدها في بطولة فيلم "الفارس"، الذى يعد أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما.

كانت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خسارة وزنها بشكل ملحوظ، لتنضم إلى صفوف الممثلين الذين استطاعوا فقدان وزنهم.