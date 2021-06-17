المناسترلي: مصر في طريقها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق والمصري العام للشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن مصر في طريقها نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة السيارات .

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تعمل على تنمية الصناعة المحلية في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح المناسترلي أن عودة النصر للسيارات سيسهم في دعم حلم التحول لمركز إقليمي لصناعة السيارات، مشيرا الي أن هناك تعاون من خلال أكثر من وزارة لتحقيق هذه الحلم.

وأكد المناسترلي أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الداعم لتحقيق هذه الحلم العظيم حيث أن تشغيل النصر للسيارات وإنتاجها للسيارات الكهربائية يعد من أهم الانجازات الصناعية التي تعمل الحكومة عليها.

وأشار إلى أن صناعة السيارات ستساهم في توفير فرص عمل كثيرة مما يعمل علي خفض معدل البطالة وجذب الاستثمار الأجنبي مشيرا إلى أنه يوجد شريك أجنبي في صناعة السيارات الكهربائية لضمان نجاح المشروع خاصة أن التكنولوجيا المستخدمة أجنبية بمكون محلي صناعي مرتفع مما يدعم الصناعة المحلية في مصر ويزيد من فرص التصدير للخارج.

وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية "نصر E70" المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وأوضح الوزير، أنه من اول يوليو 2021 سيتم البدء في في اختبار السيارة الكهربائية في الشوارع المصرية، حيث تم استيراد 13 سيارة لتجربتها منها 9 سيتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من قبل شركة أوبر.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة بدأت في دراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية منذ منتصف 2019، في إطار جهود إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إحياء شركة النصر للسيارات، تماشيا مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، وفي ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثري سلبي على على المواطنين والاقتصاد.

وتابع "توفيق" في كلمته أنه تم اختيار شركة دونج فينج وهي واحدة من أكبر 4 شركات منتجة للسيارات في الصين، ولها شركات مشتركة منتجة لعلامات تجارية عالمية في مجال صناعة السيارات.

وأشار إلى أنه تم اختيار الموديل E70 نظرا لكفاءته، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر ودونج فينج في يونيو 2020 بعد عدة أشهر من التفاوض والتأكيد على نقل الخبرة بتأسيس مركز للابحاث بشركة النصر للسيارات ، وتم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير 2021.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية لتقديم حافز مادي لمشتري المركبات الكهربائية، ومع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من قبل وزارة الداخلية، مشيرا إلى قد تم تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات الكهربائية سواء في مواقف التاكسي او الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية.

وأكد "توفيق" حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص في هذا المشروع، بدءا بالشراكة مع إحدى الشركات الكبرى في تقديم خدمات البيع والصيانة للسيارة الكهربائية "نصر E70" ، وأخرى لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة بعدد 3000 محطة مزدوجة ، وثالثة في مجال البحوث والتطوير الخاصة بتكنولوجيا المركبات الكهربائية.