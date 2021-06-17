الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى

الثقافة

مينا ناصف يكشف أسرار «عمارة الإيموبيليا» في عمل مسرحي

الإيموبيليا مسرحية
الإيموبيليا مسرحية شعرية لـمينا ناصف

يشارك الكاتب المسرحي مينا ناصف بمسرحية شعرية جديدة تحت عنوان" الإيموبيليا" ضمن فعاليات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ52.

يقول مينا عن المسرحية عبر حسابه بموقع “فيسبوك”:"شهدت مصر في أربعينيات القرن الماضي أحداثا متلاحقة بالغة الخطورة وشديدة التعقيد، وكانت عمارة الإيموبيليا مسرحا كبيرا دارت على خشبته الكثير من هذه الأحداث .. تفتح لنا أسمهان باب شقتها؛ لنجلس معها، ومع كل رشفة خمر نعرف كواليس اتهامها بالتجسس لحساب الإنجليز؛ وعلاقتها بحسنين باشا، وصراعها مع الملكة نازلي .. نذهب بصحبتها".

وتابع "نشاهد حكمت فهمي التي كونت شبكة تجسس ألمانية بالتعاون مع أدلر، وأنور السادات؛ ثم نعود بصحبة أسمهان إلى الإيموبيليا ندق باب شقة نجيب الريحاني نسهر ونسخر من الحياة، وفي نهاية السهرة نذهب بصحبة عبد الوهاب لنعرف منه كواليس فيلم رصاصة في القلب ومن قلب شقة في الجناح القبلي نسمع من الأميرة شويكار أسرار القصر الملكي، ومع دخان السجائر المتصاعد في شقتي عبود باشا وشيكوريل نشاهد الصراع الإنجليزي الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، ومن داخل مصانع ومقاهي مصر نعيش صراع حسن البنا وهنري كورييل.

وفي شقة نقابة الصحفيين بالطابق الأول نحتسي الشاي؛ لنعرف كيف كانت تُحكم مصر، ثم نصعد إلى شقة كاميليا؛ لنشاهد قصص الجنس والحب والحرب، ومع آذان الفجر ندخل شقة ليلى مراد لنعرف حقيقة إسلامها، وعلاقتها بالممثلة اليهودية المحبة لإسرائيل راقية إبراهيم، وفي البهو الرئيسي للإيموبيليا يقف الملك فاروق متنكرا؛ لنسأل ماذا يفعل ملك في شقة في وسط البلد؟"

الإيموبيليا الكاتب المسرحي مينا ناصف دار نشر المثقف معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 52 ديوان شعر “أنا مسلم أنا مسيحي”

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