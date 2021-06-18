أكاديمي يمني: ميليشيا الحوثي استغلت المناهج التعليمية لتمرير الأفكار المذهبية

قال الكاتب السياسي اليمني، الدكتور فارس البيل، إن ميليشيا الحوثي استغلت المناهج التعليمية في اليمن لتمرير الأفكار المذهبية الخاصة بهم.

وأضاف الكاتب السياسي اليمني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التعليم في اليمن في المناطق التي تسيطر عليها مليشا الحوثي لم يعد تعلمياّ حقيقاّ فالمعلمين لا يتلقوا الرواتب لذلك تسير عملية التعليم بشكل سئ للغاية على الأقل في الحكومي.



وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي فرضت تغييرات طائفة في المناهج التعليمية وتستغل امتحانات الثانوية العامة التي يفترض أنها وزارية يتركز عليها انتقال الطالب إلى المرحلة الجامعية وتستغلها في أكثر من مكان في حالة غش واسعة على مرأي ومسمع وتعد كثير من الطلاب أن يذهبون إلى الجبهات القتالية مقابل أن تعطيهم دراجات مرتفعة ولذلك كثير من الطلاب تخرجوا بمراكز متفوقة ولا يستطيعون كتابة أسمائهم بشكل صحيح لغوياً .



ولفت الكاتب السياسي اليمني إلى الانتهاكات المستمرة بحق المعلمين والتغييرات في المناهج فكثير من الطلاب اختطفوا من المدارس ودفع بيهم إلى جبهات القتال.