الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكاديمي يمني: ميليشيا الحوثي استغلت المناهج التعليمية لتمرير الأفكار المذهبية

فارس البيل
فارس البيل

قال الكاتب السياسي اليمني، الدكتور فارس البيل، إن ميليشيا الحوثي استغلت المناهج التعليمية في اليمن لتمرير  الأفكار المذهبية الخاصة بهم.

 

وأضاف الكاتب السياسي اليمني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التعليم في اليمن في المناطق التي تسيطر عليها مليشا الحوثي لم يعد تعلمياّ حقيقاّ فالمعلمين لا يتلقوا الرواتب لذلك تسير عملية التعليم بشكل سئ للغاية على الأقل في الحكومي. 
 

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي فرضت تغييرات طائفة في المناهج التعليمية وتستغل امتحانات الثانوية العامة التي يفترض أنها وزارية يتركز عليها انتقال الطالب إلى المرحلة الجامعية وتستغلها في أكثر من مكان في حالة غش واسعة على مرأي ومسمع وتعد كثير من الطلاب أن يذهبون إلى الجبهات القتالية مقابل أن تعطيهم دراجات مرتفعة ولذلك كثير من الطلاب تخرجوا بمراكز متفوقة ولا يستطيعون كتابة أسمائهم بشكل صحيح لغوياً . 
 

ولفت الكاتب السياسي اليمني إلى الانتهاكات المستمرة بحق المعلمين والتغييرات في المناهج فكثير من الطلاب اختطفوا من المدارس ودفع بيهم إلى جبهات القتال.

اليمن المذهبية الحوثي التعليم اليمني الحرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

كيف تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية 2021 برقم الجلوس من الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

«حقنة أسبوعية».. طرح علاج جديد ينهي معاناة 9 ملايين مريض بالسكر

«حار على كافة الأنحاء».. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«جوتيريش» يدعو إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

رفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة إليه