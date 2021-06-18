للناجحات فى الإعدادية.. تفاصيل المدارس الثانوية العسكرية للبنات

يتساءل العديد من الفتيات الناجحات فى الشهادة الإعدادية عن تفاصيل المدرسة الثانوية العسكرية للفتيات، حيث توجد المدرسة الثانوية العسكرية بنات بالقاهرة بحي مصر القديمة بالقاهرة بمدرسة التحرير الثانوية العسكرية المشتركة في كوم غراب، فى هذا السياق ترصد «الدستور» كافة المعلومات عنها

كما تحدد المدرسة كل عام شروط القبول للطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية وتقبل مدرسة التحرير الثانوية العسكرية المشتركة وفقا للشروط المحددة.

شروط الالتحاق بالمدارس العسكرية للبنات:

1- ألاّ يزيد عمر الفتاة عن 17 عامًا ولا يقل العمر عن 14 عامًا.

2- من الضروي الاجتياز في جميع الفحوصات الطيبة.

3- النجاح في الاختبارات التحريرية.

4- الحصول على موافقة ولي الأمر.

5- الحصول على 170 درجة للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية.

6- الحصول على 250 درجة الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية.

مميزات الثانوية العسكرية

تشمل مميزات الثانوية العسكرية توفير تأمين صحي لطلابها الملتحقين بها، إضافة إلى توفير سكن مناسب ووسائل مواصلات خاصه بهم، ومكافأة مالية لطلاب مدارس الثانوية العسكرية.

وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة عن أن مشكلة الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية سيتم حله خلال نصف ساعة.

وقالت المصادر في تصريحات إن النتيجة ستكون على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة خلال نصف ساعة.



واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

أشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالبا وطالبة حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 96.67% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالإضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبه نجاح 85.23%.

من ناحيته، أكد مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنيا دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب.