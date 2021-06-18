الدلو والحمل والأسد.. مواليد أبراج لا تتوافق أبدا مع الجوزاء

تلعب الأبراج دورا كبيرا في التأثير على صفات الناس وتشكيل علاقاتهم والحفاظ عليها واستمرارها، وبسبب اختلاف مواليد الأبراج هناك علاقات كثيرة تفشل بسبب عدم التوافق مع بعضها البعض، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن مواليد هذه الأبراج التي لا تتوافق مع الجوزاء.

مواليد برج الجوزاء والأسد:

من المعروف أن مواليد برج الاسد يبحثون عن الاستقرار دائما سواء كان في حياتهم العملية أو حياتهم العاطفية، أما مواليد برج الجوزاء فيحبون التغيير الدائم في حياتهم بسبب شعورهم السريع بالملل، لذلك شخصية مواليد برج الاسد ومواليد برج الجوزاء عكس بعض تماماً، مما يجعل مواليد برج الاسد ينزعجون من التغير المفاجيء لمواليد برج الجوزاء، بالاضافة الى ذلك فمواليد برج الجوزاء كثيرين التقلبات في مزاجهم وآرائهم، وهذا الامر لا يناسب أسلوب حياة مواليد برج السرطان.

- مواليد برج الجوزاء والحمل:

من أكثر مواليد الأبراج التي لا تتوافق مع مواليد برج الجوزاء هم مواليد برج الحمل، لا يوجد بينهم انسجام أبداً ولا تفاهم فمواليد برج الحمل اشخاص منغلقين على انفسهم نوعا ما وغامضين نوعا ما، فيأخذ مواليد برج الجوزاء فكرة أنهم لا يثقون بالآخرين ويجب الاشارة الى أن مواليد البرجين يتمتعان بشخصية مستقلة، لذلك يصعب ان يخضع أحدهما للآخر، وطبعاً لن يحدث التوافق بينهما، ولن تستمر علاقتهما لوقت طويل.

مواليد برج الجوزاء والدلو:

مواليد برج الجوزاء ومواليد برج الدلو أصحاب شخصيات مختلفة ومتناقضة ومتعارضة، والعلاقة بينهما مهما كان نوعها لن تدوم في أغلب الاحيان، أما في حالة كان هناك انجذاب بينهما، فسيزول بسرعة كبيرة وتظهر الخلافات والفروقات بينهما مثلاً يرى مواليد برج الجوزاء ان مواليد برج الدلو يخافون من مواجهة الواقع ويحاول التهرب منهم، من جهتهم يرى مواليد برج الدلو ان مواليد برج الجوزاء اصحاب شخصيات واقعية جداً ولا يقدرون الفن والخيال.