الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

نقيب محامي حلوان يعلن ميزانية 2020.. ويحدد موعد مناقشتها (صور)

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت نقابة محامين حلوان الفرعية، ميزانية النقابة لعام 2020، وذلك قبل مناقشتها 8 يوليو المقبل، بمقر النقابة الفرعية.

وقال جمال الشخيبي، نقيب محامي حلوان، في رسالته لأعضاء الجمعية العمومية لمحاميّ حلوان الكلية، إن الميزانية المعلنة تخص الفترة من عام ٢٠٢٠، من ١ / ١ / ٢٠٢٠ و حتي ٣١ / ١٢  / ٢٠٢٠، وذلك للعرض على على أعضاء الجمعية العمومية للإطلاع عليها، قبل مناقشتها.

وأوضح: كان مقررا مناقشة الميزانية الخميس الموافق  ١ / ٧ / ٢٠٢١، و قد تم تأجيلها اسبوع، ليصبح الخميس ٨ /٧ / ٢٠٢١  بمقر النقابه الفرعية في الساعه الثانية عشر ظهرا.

وأكد: ستكون  صورة الميزانية متاحة، بمقر النقابة الفرعية، وكذلك بماكينات التصوير بكافة غرف المحاكم التابعه لنقابة حلوان الفرعية، بداية من السبت القادم لتصويرها لمن لديه الرغبة من المحامين، على أن يكون للميزانيه ملحق خاص بالفترة من ١/١ / ٢٠٢١ حتى ١٥ /٢ / ٢٠٢١.

ميزانية 2020

ميزانية 2020
ميزانية 2020
ميزانية 2020
ميزانية 2020
ميزانية 2020
ميزانية 2020
عام 2020 الجمعية العمومية ميزانية 2020 النقابة الفرعية جمعية العمومية محامي حلوان

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