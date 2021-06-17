«حار على كافة الأنحاء».. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الجمعة من المتوقع أن يكون حارا على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وحار على مناطق شمال الصعيد.

وأضاف محمود شاهين في تصريحات لـ«الدستور» أن طقس غدا الجمعة سيكون حارًا على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما فيما يخص فترة الليل سيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة غدا سترتفع من درجة إلى اثنين.

وعن حركة الرياح، قال إنها ستكون نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما ستشهد الملاحة البحرية على خليج السويس اضطرابًا، حيث ستكون سرعة الرياح من 60 لـ70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 3 ل 5 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، أكد محمود شاهين أنها ستكون كالتالي:

- درجات الحرارة في القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

- درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة

- درجات الحرارة في مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة

- درجات الحرارة في سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

- درجات الحرارة في قنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

- درجات الحرارة في أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.