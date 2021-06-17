الرئيس السيسى يعرب عن تقديره لدعم الأشقاء العرب لمصر فى قضية سد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الهدف الأساسي لمصر هو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعلى التضامن العربي كمنهج راسخ، فضلاً عن عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول كأحد ثوابت السياسة المصرية وليس مجرد توجه مرحلي.



وأعرب الرئيس فى هذا السياق عن التقدير لما يوفره الأشقاء العرب من دعم ومساندة لمصر فى كل ما يؤثر على أمنها القومي، لاسيما فى قضية سد النهضة، التي انخرطت مصر من أجل حلها في مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز عشر سنوات سعياً للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم للأمن المائي لمصر والسودان الشقيق ويحقق في ذات الوقت متطلبات التنمية لإثيوبيا.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وزراء ومسئولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.