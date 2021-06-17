الخميس 17 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 4 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات فى دار السلام

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بترويج مخدر الحشيش، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل عن تهمة حيازة سلاح وطلقات نارية بدون تصريح.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه و تامر حماد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم دار السلام. كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح وطلقات نارية بدون تصريح.

وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، فانتقل لمكان تواجدهما، وبضبطهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على مخدر الحشيش وسلاح نارى وطلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النازى بقصد الدفاع عن تجارتهما.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بالاتجار في الموت المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد علي 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار أبو بكر عوض الله بالسجن المشدد 3 سنوات ترويج مخدر الحشيش حيازة سلاح

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وائل لطفي

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