بروتوكول بين «التعليم والبترول» ومحافظ بورسعيد لإنشاء مدرسة «ظهر» التكنولوجية

وقع طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بروتوكولآ لإنشاء مدرسة «ظهر» التكنولوجية المتقدمة الحديثة لطلاب التعليم الثانوي الفني، وتضم 3 أقسام لوجيستية وإلكترونية وبترولية، فى إطار المشاركة الاجتماعية لمؤسسة «إيني» الإيطالية، وتشمل المدرسة 200 طالب في المرحلة الأولى منها، وتقام بحي المناخ ببورسعيد، وتقدم نظامًا دراسيًا فنيًا تكنولوجيًا على أعلى مستوى يؤهل الطلاب لاكتساب الخبرات التى تفيدهم فى سوق العمل والالتحاق بالوظائف المختلفة بمجال البترول والإلكترونيات وغيرها.

حضر توقيع البروتوكول ممثلو شركة إيني الإيطالية، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم وممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية.