الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من هو محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الذي هاتف الرئيس السيسى؟

محيي الدين ياسين
محيي الدين ياسين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيا.

وأكد رئيس وزراء ماليزيا تطلع بلاده إلى تطوير علاقات التعاون الثنائي مع مصر، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي، وذلك في ضوء التطور الكبير واللافت في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، والذي تجسد في سلسلة المشروعات القومية الكبرى، والتي توفر فرصاً عديدة واعدة للتعاون والاستثمار، وهو الأمر الذي يهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين الصديقين وإعادتها إلى المستوى المأمول.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا:

  • يبلغ محيي الدين ياسين من العمر 74 عاما.
  • درس في جامعة ماليزية محلية وعمل بشركات متعددة مملوكة للدولة.
  • دخل عالم السياسة عام 1978 نائبا في البرلمان عن دائرة باغوه في جوهور.
  • تولى العديد من المناصب بصفته عضوا في حزب أومنو منها الوزير الأول لإقليم جوهور بين عامي 1986 و1995.
  • تولى مناصب مهمة في عهد 3 من رؤساء الحكومات وخدم في حكوماتهم.
  • تولى منصب نائب رئيس أومنو ونائب رئيس الحكومة، كما عمل وزيراً للتعليم وفي عهده أنهى تعليم الحساب والعلوم باللغة الإنجليزية.
  • في عام 2015 أقاله نجيب رزاق من منصبه بسبب قضية الصندوق السيادي الماليزي.
  • في أواخر 2015 أسس محيي الدين حزباً جديداً هو حزب بيرساتو أي السكان الأصليين لماليزيا والذي تولى رئاسته.
  • انضم بيرساتو لاحقا إلى تحالف باكتان بقيادة مهاتير وأنور والذي فاز بانتخابات عام 2018.
  • عندما تولى مهاتير محمد مسؤولية البلاد، وتشكلت الحكومة حصل محيي الدين على حقيبة مهمة وهي وزارة الداخلية.

 

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الماليزية اتسمت بالمتانة وقوة العلاقات والدعم المتبادل، في مختلف المواقف، كما أن النشاط التجاري بين البلدين نشط. 

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