الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

افتتاح المقر الجديد لإدارة نظم معلومات المرور بمدينة 6 أكتوبر

المقر الجديد لإدارة
المقر الجديد لإدارة نظم معلومات المرور

افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بقطاع الشرطة المتخصصة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتم تجهيز المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بأحدث إصدارات الأجهزة التكنولوجية المؤمنة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية مما يساهم فى رفع قدرة مركز المعلومات الخاص بالإدارة بأكثر من ثلاث أضعاف المركز الحالى ليتمكن المركز من استيعاب الخطط المستقبلية لإدارة حركة المركبات على كل الطرق والمحاور لتحقيق أقصى درجات الانضباط المروري من خلال المراقبة الإلكترونية الحديثة.

ويتيح مركز معلومات الإدارة تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا من خلال تطبيقات تراخيص موحدة لرخص القيادة والتسيير، بالإضافة لتقديم خدمات تجديد التراخيص إلكترونيًا بموقع وزارة الداخلية (بوابة مرور مصر وموقع بوابة مصر الرقمية)، وكذا الربط مع الهيئات المشاركة فى الخدمات المرورية كسداد الرسوم والضرائب والمخالفات ورسوم وثائق التأمين الإجبارى، فضلا عن استحداث خدمات تطبيقات تبادل خطابات (حظر البيع – رفع حظر البيع – التجديد السنوى ) إلكترونيًا للمركبات الحاصلة على تسهيلات ائتمانية من كل البنوك التجارية، بالإضافة إلى تيسير الخدمات المرورية لمالكى المركبات التى مضى على صنعها (20) عامًا والراغبين فى إحلال وتجديد مركباتهم القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال تلك المركبات. 

كما تضمن المقر الجديد إنشاء مركز لتشفير الملصق الإلكتروني تم تجهيزه بأحدث الماكينات العالمية لتأمين كل بيانات الملصق وعدم إمكانية قراءتها إلا من خلال قوارئ وزارة الداخلية للحفاظ على سرية تلك البيانات، ويعد الملصق الإلكتروني من أهم عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة الحركة المرورية على الطرق بشكل إلكتروني. 

كما يحتوى المقر الجديد على مركز إصدار كروت وتصاريح تشغيل للمركبات وقائديها (النقل البرى) الخاضعين لأحكام القانون الخاص بتنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وسيتم تقديم هذه الخدمة عقب حصول الشركات العاملة فى هذا المجال على رخصة التشغيل من الجهة المعنية.

وتتولى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور تنسيقاً مع جهات الوزارة المعنية إنشاء وحدات مرور إلكترونية لتقديم خدمات المرور الترخيصية دون التقيد بمحل إقامة طالب الخدمة، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تجهيز أول مقر بمول سيتى ستارز تمهيدًا للتشغيل، بالإضافة إلى إنشاء محطات فحص فنى آلى للمركبات، ومراكز تعليم قيادة باستخدام أحدث الأجهزة العالمية.

وتم الانتهاء من إنشاء أول محطة فحص ومدرسة تعليم قيادة بمحافظة بورسعيد تمهيدًا لتشغيلها وتعميم المشروع على كل أنحاء الجمهورية.

يأتى هذا فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق تحديث وتطوير كل جهات الوزارة لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، وذلك حرصًا من الوزارة على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

جاء ذلك فى إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.

وزارة الداخلية المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور قطاع الشرطة المتخصصة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة إصدارات الأجهزة التكنولوجية المؤمنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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