الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب الإسماعيلية: الانتهاء من تطوير غرف المحامين بالمحاكم الشهر المقبل

نقابة المحامين
نقابة المحامين

صرح نقيب المحامين بالإسماعيلية إبراهيم عبد الرحيم، بأن النقابة الفرعية ستنتهي من تطوير غرف المحامين بمحاكم المحافظة خلال الشهر المقبل.

وأوضح النقيب الفرعي، في بيان له، أن النقابة انتهت من تطوير غرف المحامين بمجمع المحاكم، والمحكمة الاقتصادية، ومحكمة فايد، وجاري العمل بغرفة محكمة التل الكبير، بينما سيبدأ الأسبوع المقبل العمل في غرفة محكمة القنطرة.

وفي سياق متواصل، ذكر النقيب الفرعي، أنه تم تطوير نادي المحامين بالإسماعيلية، وشملت أعمال ترميم وصيانة، ودهانات داخلية وخارجية، وتحديث المسطحات الخضراء، إضافة صيانة بعض مكينات التصوير وأجهزة التكييف وشراء أجهزة كمبيوتر.

وذكر النقيب الفرعي أن تلك الأعمال تم تنفيذها بأموال المخصصات الخاصة بالنقابة الفرعية، إضافة لدعم مباشر من النقابة العامة مثل تطوير غرفة المحامين بالمحكمة الاقتصادية، موجها الشكر للنقيب العام الأستاذ رجائي عطية على دعمه للنقابات الفرعية.

نقيب المحامين نقابة المحامين الإسماعيلية أعمال ترميم مجمع المحاكم النقابة الفرعية

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