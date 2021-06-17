الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالتعدى على نجل شقيقته بسبب الميراث بعين شمس

حبس
حبس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالتعدي علي ابن شقيقته بالأسلحة البيضاء وإحدث إصابة بعاهة مستديمة في الوجه إثر خلافات علي الميراث. 

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المستشفيات بوصول أحد الأشخاص مصابًا بعدة إصابات بالغة.

وعلي الفور، انتقل رجال مباحث القسم إلى المستشفى، وبسؤال المجني عليه تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق والدته بسبب خلافات الميراث.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نيابة عين شمس التعدي علي ابن شقيقته الأسلحة البيضاء عاهة مستديمة خلافات على الميراث

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