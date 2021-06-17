حبس المتهم بالتعدى على نجل شقيقته بسبب الميراث بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالتعدي علي ابن شقيقته بالأسلحة البيضاء وإحدث إصابة بعاهة مستديمة في الوجه إثر خلافات علي الميراث.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المستشفيات بوصول أحد الأشخاص مصابًا بعدة إصابات بالغة.

وعلي الفور، انتقل رجال مباحث القسم إلى المستشفى، وبسؤال المجني عليه تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق والدته بسبب خلافات الميراث.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.