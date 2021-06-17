الخميس 17 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق بمحل أجهزة كهربائية في المنيا

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا على حريق نشب بمحل أجهزة كهربائية وسط مدينة المنيا، وتبين من التحريات الأولية أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة  البحث الجنائى  بمديرية الأمن يفيد نشوب حريق بأحد المحلات الصغيرة بمدينة المنيا.

وبالانتقال والفحص إفادات التحريات الأولية، أن ماس كهربائى سبب وقوع حريق نشب فى محل أجهزة كهربائية وسط مدينة المنيا، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق في الحادث.

المنيا نشوب حريق محل أجهزة كهربائية ماس كهربائي اللواء محمود خليل

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