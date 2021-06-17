الخميس 17 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر كوكايين فى الشروق

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق، بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقيامة بالاتجار في مخدر الكوكايين بمنطقة الشروق.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة حال استقلاله سيارة "مستأجرة " وبحوزته (كمية من مخدر الكوكايين – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الشروق حبس عاطل الاتجار فى مخدر الكوكايين منطقة الشروق قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ

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وائل لطفي

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